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«Лучшие годы позади». Вассерман объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на Евровидении

Ближнее зарубежье
«Лучшие годы позади». Вассерман объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на Евровидении

Украинский президент Владимир Зеленский слишком долго был «в каждой бочке затычкой». В конце концов он успел надоесть всем, и в том числе Европейскому вещательному союзу, который проводит конкурс Евровидение.

Такое мнение в разговоре с газетой «Взгляд» высказал депутат Госдумы, известный эрудит и победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, комментируя отказ Европейского вещательного союза Владимиру Зеленскому, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения.

Ежегодный международный вокально-музыкальный конкурс Евровидение, напомнил Вассерман, и так уже слишком сильно политизирован. И это проявляется не только в том, что победа там зачастую достается «нужным кандидатам», и не в открытой гей-пропаганде, и даже не в отстранении от участия отдельных стран, а в так называемом «соседском голосовании», напомнил эксперт.

«Но в данном случае, я думаю, сработало старое карточное правило: перебор хуже недобора. Очередное выступление Зеленского может вызвать падение популярности конкурса, который, честно говоря, и так уже давно пережил лучшие годы», – предположил Вассерман.
«Лучшие годы позади». Вассерман объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на Евровидении

В этой ситуации Европейский вещательный союз, пытаясь хоть как-то спасти теряющее популярность шоу, вынужден избегать слишком явной политизации.

Поэтому-то Зеленскому не дали возможности выступить с обращением в финале конкурса, хотя формально именно Украина, будучи победительницей прошлогоднего Евровидения, является в 2023 году хозяйкой мероприятия. Но из-за того, что она оказалась втянута в военный конфликт, конкурс проводится в Великобритании в городе Ливерпуль.

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