«Лучшие годы позади». Вассерман объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на Евровидении

Ежегодный международный вокально-музыкальный конкурс Евровидение, напомнил Вассерман, и так уже слишком сильно политизирован. И это проявляется не только в том, что победа там зачастую достается «нужным кандидатам», и не в открытой гей-пропаганде, и даже не в отстранении от участия отдельных стран, а в так называемом «соседском голосовании», напомнил эксперт.