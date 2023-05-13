«Лучшие годы позади». Вассерман объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на Евровидении

Украинский президент Владимир Зеленский слишком долго был «в каждой бочке затычкой». В конце концов он успел надоесть всем, и в том числе Европейскому вещательному союзу, который проводит конкурс Евровидение.
Такое мнение в разговоре с газетой «Взгляд» высказал депутат Госдумы, известный эрудит и победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, комментируя отказ Европейского вещательного союза Владимиру Зеленскому, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения.
Ежегодный международный вокально-музыкальный конкурс Евровидение, напомнил Вассерман, и так уже слишком сильно политизирован. И это проявляется не только в том, что победа там зачастую достается «нужным кандидатам», и не в открытой гей-пропаганде, и даже не в отстранении от участия отдельных стран, а в так называемом «соседском голосовании», напомнил эксперт.
«Но в данном случае, я думаю, сработало старое карточное правило: перебор хуже недобора. Очередное выступление Зеленского может вызвать падение популярности конкурса, который, честно говоря, и так уже давно пережил лучшие годы», – предположил Вассерман.
В этой ситуации Европейский вещательный союз, пытаясь хоть как-то спасти теряющее популярность шоу, вынужден избегать слишком явной политизации.
Поэтому-то Зеленскому не дали возможности выступить с обращением в финале конкурса, хотя формально именно Украина, будучи победительницей прошлогоднего Евровидения, является в 2023 году хозяйкой мероприятия. Но из-за того, что она оказалась втянута в военный конфликт, конкурс проводится в Великобритании в городе Ливерпуль.