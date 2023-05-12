Депутат Госдумы Водолацкий получил ранения при обстреле ВСУ Луганска

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины города Луганск. Информацию об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
Ранее стало известно, что ВСУ ударили по населенному пункту крылатыми ракетами. Атака произошла в пятницу, 12 мая. В результате обстрела были повреждены объекты городской инфраструктуры и несколько зданий административных предприятий.
В Сети появилось видео, на кадрах которого депутату помогают выбраться из зоны попадания снарядов. Позднее Водолацкий сообщил, что получил легкое ранение, с ним все в порядке.