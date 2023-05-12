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Депутат Госдумы Водолацкий получил ранения при обстреле ВСУ Луганска

Происшествия
Депутат Госдумы Водолацкий получил ранения при обстреле ВСУ Луганска

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины города Луганск. Информацию об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по населенному пункту крылатыми ракетами. Атака произошла в пятницу, 12 мая. В результате обстрела были повреждены объекты городской инфраструктуры и несколько зданий административных предприятий.

В Сети появилось видео, на кадрах которого депутату помогают выбраться из зоны попадания снарядов. Позднее Водолацкий сообщил, что получил легкое ранение, с ним все в порядке.

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