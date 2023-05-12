С Новым Годом!

Шесть детей получили ранения при обстреле Луганска

Происшествия
Шесть детей получили ранения при обстреле Луганска

Шесть детей пострадали при обстреле Луганска Вооруженными силами Украины. Информацию об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, четыре ребенка получили необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Еще двоих подростков госпитализировали в детскую клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средне тяжелое.

В результате обстрела Луганска также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, рассказал Пасечник. Разрушены здания нескольких административных предприятий.

#луганск #дети #обстрел #всу