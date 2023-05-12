Шесть детей получили ранения при обстреле Луганска

Шесть детей пострадали при обстреле Луганска Вооруженными силами Украины. Информацию об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, четыре ребенка получили необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Еще двоих подростков госпитализировали в детскую клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средне тяжелое.
В результате обстрела Луганска также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, рассказал Пасечник. Разрушены здания нескольких административных предприятий.