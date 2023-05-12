Пользователи Twitter предрекли Зеленскому конец после слов о передаче Storm Shadow

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз разозлил пользователей социальной сети Twitter. Глава государства выразил благодарность премьер-министру Великобритании Риши Сунаку за передачу снарядов Storm Shadow, которые «расширяют» возможности киевского режима.
«Тебе скоро придет конец», — написал один из комментаторов, добавив, что Зеленский является «клоуном», который разжигает конфликт.
Другой пользователь призвал украинского лидера прекратить употреблять запрещенные вещества. Он также предложил главе государства работать на благо мира. Еще один участник дискуссии заявил, что нужно говорить о попытке урегулировать кризис, а не о продолжении столкновений.