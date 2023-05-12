Михеев: даже оппозиция в Турции не хочет портить отношения с Россией

Никто в Турции – ни сторонники действующего президента, ни его противники – не хочет конфликта с Россией и не собирается после выборов портить с отношения с Москвой ради сближения с Западом.
Такое мнение беседе с изданием SM.News высказал политолог и публицист Сергей Михеев, который обратил внимание на то, как команда оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу поспешила опровергнуть сообщение западных СМИ о его антироссийской позиции.
Ранее издание The Wall Street опубликовало материал, в котором говорилось, что если на президентских выборах в Турции победит Кылычдароглу, он сделает акцент на более тесных связях Анкары с Евросоюзом и НАТО, в то время как отношения страны с Россией якобы будут формироваться на институциональном уровне.
Однако вскоре после того, как публикация увидела свет, эти утверждения опроверг советник Кылычдароглу по внешней политике Унал Чевикез, который указал на неточность приведенной в статье цитаты.
По мнению Сергея Михеева, реакция Кемаля Кылычдароглу и его советников на материал американских журналистов оказалась очень показательной.
«Кылычдароглу и его советники опровергли заявления The Wall Street Journa. Это хорошо. Значит, он не хочет, чтобы все считали, что он собирается портить отношения с Россией, – подчеркнул политолог. – Почему это хорошо? Даже оппозиционно настроенный избиратель в Турции вовсе не жаждет того, чтобы испортить взаимоотношения с РФ. Несмотря на очень сложную историю русско-турецких отношений, в нынешней Турции вряд ли большинство людей поддерживают идею конфликта с РФ. Даже среди тех, кто настроен против [действующего главы государства Реджепа Тайипа] Эрдогана».
И хотя понятно, что и особой любви к России в Турции нет, это уже не важно, отмечает Михеев, главное, что там никто не хочет войны с Россией. Турки понимают, что хорошие отношения с РФ гарантируют им заработок и другие возможности. Поэтому в конфликте никто не заинтересован.
Напомним, выборы президента Турции пройдут в ближайшее воскресенье – 14 мая. Помимо действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, участие в них принимают еще два кандидата.
По предварительным оценкам, за Эрдогана готовы отдать свои голоса около 40% избирателей. А на недавний предвыборный митинг главы государства собрал рекордное число участников – около 1,5 миллионов человек.