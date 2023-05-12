Михеев: даже оппозиция в Турции не хочет портить отношения с Россией

И хотя понятно, что и особой любви к России в Турции нет, это уже не важно, отмечает Михеев, главное, что там никто не хочет войны с Россией. Турки понимают, что хорошие отношения с РФ гарантируют им заработок и другие возможности. Поэтому в конфликте никто не заинтересован.