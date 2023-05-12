Пригожин: к концу дня силы ЧВК «Вагнер» смогли продвинуться еще на 200 метров в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предоставил обновленные данные о продвижении «оркестра» в Бахмуте в рамках специальной военной операции. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
По словам Пригожина, бойцы подразделений заняли еще 40 тыс. метров на Бахмутском направлении. Под контролем Вооруженных сил Украины остается менее двух квадратных километров территории населенного пункта, отметил бизнесмен.
«Пока я перемещался, подразделения ЧВК "Вагнер" заняли еще 40 тысяч метров, продвинувшись до 200 метров в различных направлениях», — сказал основатель «оркестра».
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что штурмовики ЧВК «Вагнер» контролируют более 95% территории Бахмута. При этом он отметил, что противнику удалось продвинуться в районах, за которые ответственны военные Минобороны России.