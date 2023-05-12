Пригожин заявил об успешном продвижении подразделений ЧВК «Вагнер» еще на 132 тыс. квадратных метров на разных направлениях

Подразделениям ЧВК «Вагнер» в ходе ожесточенных боев удалось улучшить позиции в Бахмуте. Об этом рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин, слова привел Telegram-канал его пресс-службы.
Предприниматель заявил, что по состоянию на 12 мая под контролем украинской армии осталось не более двух километров территории города. В течение суток штурмовики военной компании прошли вперед на расстояние порядка 400 метров.
«Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на 400 метров. Под контролем противников осталось ровно 2 км Бахмута. Продвижение – площадь – составила 132 тысячи квадратных метров», — отметил бизнесмен.
Глава «оркестра» добавил, что силы Министерства обороны России сегодня потеряли часть подконтрольных территорий на правом фланге. Конкретная информация об утраченных километрах уточняется.