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Пригожин заявил об успешном продвижении подразделений ЧВК «Вагнер» еще на 132 тыс. квадратных метров на разных направлениях

Армия
Пригожин заявил об успешном продвижении подразделений ЧВК «Вагнер» еще на 132 тыс. квадратных метров на разных направлениях

Подразделениям ЧВК «Вагнер» в ходе ожесточенных боев удалось улучшить позиции в Бахмуте. Об этом рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин, слова привел Telegram-канал его пресс-службы.

Предприниматель заявил, что по состоянию на 12 мая под контролем украинской армии осталось не более двух километров территории города. В течение суток штурмовики военной компании прошли вперед на расстояние порядка 400 метров.

«Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на 400 метров. Под контролем противников осталось ровно 2 км Бахмута. Продвижение – площадь – составила 132 тысячи квадратных метров», — отметил бизнесмен.

Глава «оркестра» добавил, что силы Министерства обороны России сегодня потеряли часть подконтрольных территорий на правом фланге. Конкретная информация об утраченных километрах уточняется.

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