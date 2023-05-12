«Заодно возьмите с собой руководство Минобороны»: Пригожин предложил депутату Соболеву лично посетить Бахмут

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, который недавно раскритиковал предпринимателя за его обращение в адрес Минобороны России по поводу нехватки боеприпасов у «оркестра». Соответствующие слова бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
Ранее депутат заявил, что Пригожин не имеет права критиковать руководство МО РФ за недостаточные припасы ЧВК «Вагнер». По словам предпринимателя, Соболеву нужно вспомнить, что он является военным, который получает колоссальную поддержку от государства.
«Ему надо поехать в сторону Бахмута и остановить собственным примером драпающие войска, которые, кстати, сегодня бросили еще один, очень значимый кусок территории. Поэтому вперед — автомат в руки, заодно возьмите с собой руководство Минобороны», — сказал Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обратился к главе Минобороны России Сергею Шойгу. Он приложил министру самому отправиться в Бахмут и оценить обстановку.