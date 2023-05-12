«Заодно возьмите с собой руководство Минобороны»: Пригожин предложил депутату Соболеву лично посетить Бахмут

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, который недавно раскритиковал предпринимателя за его обращение в адрес Минобороны России по поводу нехватки боеприпасов у «оркестра». Соответствующие слова бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.