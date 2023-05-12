Россиянин Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Катаре

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото на чемпионате мира 2023 года в Дохе.
Россиянин Арман Адамян одержал победу над двукратным олимпийским чемпионом Лукашем Крпалеком в финальной схватке на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Он принес РФ первую медаль на планетарном первенстве 2023 года. Примечательно, счет в решающей схватке так и не был открыт, а победу Адамяну присудили после получения чехом третьего предупреждения.
Чемпионат мира 2023 года по дзюдо завершится 14 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты.