Россиянин Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Катаре

Россиянин Арман Адамян одержал победу над двукратным олимпийским чемпионом Лукашем Крпалеком в финальной схватке на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Он принес РФ первую медаль на планетарном первенстве 2023 года. Примечательно, счет в решающей схватке так и не был открыт, а победу Адамяну присудили после получения чехом третьего предупреждения.