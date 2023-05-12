Власти Ростовской области планируют учредить ежегодный День реки Дон

Новый экологический праздник планируют учредить в Ростовской области. Местные власти намерены ежегодно отмечать День реки Дон.
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Планируется, что День реки Дон будет отмечаться ежегодно в следующую субботу после Дня Победы.
«Не так давно поступило предложение, которое я поддержал, и это предложение мы реализуем — учредить в Ростовской области экологический праздник "День реки Дон"», — приводит слова Голубева ТАСС.
Он отметил, что большинство жителей региона пьют воды из этой реки. Кроме того, Дон имеет большое значение для 15 регионов России.