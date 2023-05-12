Российского полузащитника израильского «Хапоэля» Сулейманова дисквалифицировали за драку

Российский полузащитник «Хапоэля» Магомед-Шапи Сулейманов был дисквалифицирован на десять матчей чемпионата Израиля за то, что ударил по лицу игрока «Маккаби» из Хайфы в конце игры. Об этом информирует One. Других игроков «Хапоэля» и «Маккаби» также дисквалифицировали. Более того, клубы наказали снятием трех очков и наложением денежных штрафов.