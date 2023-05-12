МИД Венгрии выступил против превращения Евросоюза в антикитайский блок

Венгрия не хочет, чтобы Европейский союз превратился в антикитайскую коалицию. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Петер Сийярто.
Министр отметил, что Будапешт придерживается позиции стратегического сотрудничества с Пекином. Он объяснил, что политические разногласия с Китаем не должны отражаться на экономическом курсе объединения.
«Мы совершенно не согласны с попытками некоторых европейских стран представить Китай как своего рода системного соперника», — заявил Сийярто на совещании глав МИД ЕС в Стокгольме.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель направил письма министрам иностранных дел объединения, в котором заявил о готовности Брюсселя действовать вместе с Пекином ради нормализации ситуации вокруг Украины.