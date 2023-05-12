МИД России расценил передачу Великобританией Storm Shadow ВСУ как враждебный шаг

Россия считает передачу Великобританией ракет Storm Shadow Вооруженным силам Украины как враждебный шаг. Об этом сообщили в МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что подобное решение направлено на накачивание киевского режима оружием, что, в свою очередь, приведет к еще большей эскалации.
«Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона», — сказано в сообщении.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не изменили позицию в вопросе поставок ВСУ ракет Storm Shadow.