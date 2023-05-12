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МИД России расценил передачу Великобританией Storm Shadow ВСУ как враждебный шаг

Политика
МИД России расценил передачу Великобританией Storm Shadow ВСУ как враждебный шаг

Россия считает передачу Великобританией ракет Storm Shadow Вооруженным силам Украины как враждебный шаг. Об этом сообщили в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что подобное решение направлено на накачивание киевского режима оружием, что, в свою очередь, приведет к еще большей эскалации.

«Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона», — сказано в сообщении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не изменили позицию в вопросе поставок ВСУ ракет Storm Shadow.

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