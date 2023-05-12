Российский кабмин одобрил соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту в КНР

Российские власти одобрили мажправсоглашение об экспорте газа в Китай по дальневосточному маршруту. Соответствующий документ был внесен на ратификацию в Госдуму РФ.
Напомним, в феврале 2022 года российский «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали договор сроком на 10 лет о поставках природного газа по дальневосточному маршруту.
На первой стадии объем поставок планируется в размере 10 млрд кубометров, но в совокупности он может достигнуть 48 млрд кубометров в год с учетом экспорта топлива по «Силе Сибири — 2».