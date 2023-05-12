19FortyFive: Байден вцепился в США как политический клещ

Однако Байдену удалось переплюнуть Картера, считает Вейхерт. По его словам, Соединенные Штаты стали жертвой паразитизма главы Белого дома. Президент и его сын Хантер сумели провернуть ряд коррупционных схем и других финансовых преступлений. Помимо этого, Байден вогнал страну в экономический кризис и лишил ее лидирующих позиций на мировой арене, утверждает аналитик.