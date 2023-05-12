19FortyFive: Байден вцепился в США как политический клещ

Американский президент Джо Байден превратился в политического клеща, вцепившегося в Соединенные Штаты. К такому выводу пришел бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Дж. Вейхерт в статье для издания 19FortyFive.
Эксперт напомнил, что до президентства Байдена худшим главой государства считался Джимми Картер, руководивший США с 1977 по 1981 годы. Ему приписывают экономический коллапс, провал на Ближнем Востоке и множество других проблем.
Однако Байдену удалось переплюнуть Картера, считает Вейхерт. По его словам, Соединенные Штаты стали жертвой паразитизма главы Белого дома. Президент и его сын Хантер сумели провернуть ряд коррупционных схем и других финансовых преступлений. Помимо этого, Байден вогнал страну в экономический кризис и лишил ее лидирующих позиций на мировой арене, утверждает аналитик.
«Запах смерти и разложения доносится из Америки Джо Байдена гораздо более резко, чем когда Джимми Картер руководил делами», — цитирует Вейхерта «ПолитРоссия».
Джо Байдену в прошлом году исполнилось 80 лет, и он стал самым пожилым президентом в истории США. Несмотря на преклонный возраст, американский лидер объявил о планах принять участие в выборах главы государства в 2024 году.