Итальянцы освистали российскую теннисистку Потапову на «Мастерсе» в Риме

Итальянская публика решила оказать давление на россиянку Потапову в матче с Элизабетт Коччиаретто на «Мастерсе» в Риме. Болельщики неоднократно освистывали соперницу своей соотечественницы. Несмотря на это, Потапова обыграла Коччиаретто со счетом 6:4, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет ее соотечественница Вероника Кудерметова.