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Итальянцы освистали российскую теннисистку Потапову на «Мастерсе» в Риме

Спорт
Итальянцы освистали российскую теннисистку Потапову на «Мастерсе» в Риме

Российскую теннисистку Анастасию Потапову освистали на турнире категории «Мастерс» в Риме.

Итальянская публика решила оказать давление на россиянку Потапову в матче с Элизабетт Коччиаретто на «Мастерсе» в Риме. Болельщики неоднократно освистывали соперницу своей соотечественницы. Несмотря на это, Потапова обыграла Коччиаретто со счетом 6:4, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет ее соотечественница Вероника Кудерметова.

Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Российские теннисистки выступают на «Мастерсе» под нейтральным флагом.

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