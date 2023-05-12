Итальянцы освистали российскую теннисистку Потапову на «Мастерсе» в Риме

Российскую теннисистку Анастасию Потапову освистали на турнире категории «Мастерс» в Риме.
Итальянская публика решила оказать давление на россиянку Потапову в матче с Элизабетт Коччиаретто на «Мастерсе» в Риме. Болельщики неоднократно освистывали соперницу своей соотечественницы. Несмотря на это, Потапова обыграла Коччиаретто со счетом 6:4, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет ее соотечественница Вероника Кудерметова.
Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Российские теннисистки выступают на «Мастерсе» под нейтральным флагом.