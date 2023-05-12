Зеленский подписал указ о втором пакете санкций против 200 предприятий РФ и Белоруссии

Киев ввел второй пакет санкций в отношении 200 предприятий оборонно-промышленного комплекса России и Республики Беларусь. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Среди прочего в список попали Роскосмос, а также Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Технолог» и АО «ГЛОНАСС».
Среди белорусских предприятий под ограничения подпали конструкторское бюро «Дисплей», ООО «ИК Локомотив-сервис» и еще 15 организаций. Срок действия санкций — десять лет.