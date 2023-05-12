С Новым Годом!

Mysl Polska: Польша одичала после антироссийской выходки в День Победы

Политика
Mysl Polska: Польша одичала после антироссийской выходки в День Победы

Русофобия в Польше, проявившаяся во время празднования Дня Победы, продемонстрировала всю «нецивилизованность» государства. К такому выводу пришли авторы издания Mysl Polska.

Действующее законодательство страны гласит, что места упокоения советских солдат должны находиться под защитой. Однако местные власти наплевали на этот пункт, помешав российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву возложить цветы к мемориалу.

Польское руководство уподобляется низким поступкам, прикрываясь накаленными двусторонними отношениями с Россией. Вероятно Варшава стремится вызвать на военное столкновение Москву, предположили в издании.

#россия #польша #день победы