В Белгородской области бывшего замглавврача заподозрили в получении взятки в 3 млн рублей

Подозреваемым оказался заместитель главного врача ОГБУЗ "Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского". Гендиректор коммерческой организации, предоставившей взятку, также стал фигурантом уголовного дела. Оба подозреваемых объявлены в розыск. Сейчас следствие продолжается.