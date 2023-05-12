В Белгородской области бывшего замглавврача заподозрили в получении взятки в 3 млн рублей

Следственный комитет Белгородской области возбудил уголовное дело по факту получения бывшим заместителем главного врача больницы более 3 млн рублей. Схему провернули в ходе закупок и реализации госконтрактов, передает ТАСС.
Подозреваемым оказался заместитель главного врача ОГБУЗ "Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского". Гендиректор коммерческой организации, предоставившей взятку, также стал фигурантом уголовного дела. Оба подозреваемых объявлены в розыск. Сейчас следствие продолжается.