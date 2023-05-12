Житель Швейцарии посоветовал украинскому беженцу вернуться на родину к «сумасшедшему» Зеленскому

На кадрах, опубликованных самим украинцем, видно, как к его автомобилю подъезжает пожилой швейцарец. Он призвал мужчину покинуть его страну и вернуться на родину. В разговоре с беженцем он также поддержал президента России Владимира Путина, заявив, что он хороший человек, сообщает RT.