Россиянин Сафиуллин одержал победу над американцем Кордой на «Мастерсе» в Риме

Роман Сафиуллин, пробившийся в основную сетку «Мастерса» в Риме через квалификацию, в двух сетах обыграл Себастьяна Корду. Встреча второго круга, продолжавшаяся 1 час 45 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу 103-й ракетки мира.