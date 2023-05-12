Россиянин Сафиуллин одержал победу над американцем Кордой на «Мастерсе» в Риме

Американский теннисист Себастьян Корда потерпел поражение от россиянина Романа Сафиуллина на турнире категории «Мастерс» в Риме.
Роман Сафиуллин, пробившийся в основную сетку «Мастерса» в Риме через квалификацию, в двух сетах обыграл Себастьяна Корду. Встреча второго круга, продолжавшаяся 1 час 45 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу 103-й ракетки мира.
Соперником россиянина по третьему кругу станет Алексей Попырин из Австралии. Действующим чемпионом турнира в Риме является серб Новак Джокович, возглавляющий мировой рейтинг в мужском одиночном разряде.