План коллективного Запада по изоляции России потерпел крах из-за несогласия ряда стран. Такой вывод представлен на страницах издания The Spectator.
США и Европы планировали уничтожить российскую экономику, но им это не удалось. Так, согласно прогнозам Международного валютного фонда, ВВП страны ожидает в 2023 году вырастет 0,7% вопреки ожидаемому в прошлом году спаду в 2,1%.
Кроме того, Москва нашла поддержку у Пекина и Нью-Дели — она переориентировалась с европейского рынка на индийский и китайский. Так, эксперты констатировали неспособность Запада бойкотировать Россию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и их партнеры никогда не признают ограничительные меры против Москвы ошибкой и не попросят прощения.