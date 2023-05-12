Федеральная служба судебных приставов: жителям новых регионов РФ не придется погашать старые долги

Жители новых российских регионов не должны будут погашать задолженности перед украинскими банками. Это подтвердил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передает RT.
Руководитель ведомства отметил, что исполнительные документы, выданные судами и иными госорганами по кредитам или займам не подлежат принудительному исполнению в России. При этом местом жительства или пребывания или местом нахождения должника должны быть новые регионы РФ.
Аристов добавил, что документы о взыскании денег, подлежащих зачислению в доход бюджетов новых субъектов, в том числе административные штрафы, являются обязательными к исполнению.