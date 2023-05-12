ВФВ направила иск в CAS с требованием возместить 76 млн долларов за отмену ЧМ-2022

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила взыскать с Международной федерации волейбола (FIVB) компенсацию за отмененный чемпионат мира 2022 года.
Иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к FIVB направили представители ВФВ 12 мая. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе организации. В ВФВ рассчитывают получить компенсацию в размере 76 миллионов долларов.
Россия должна была принять чемпионат мира с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Планировалось, что турнир состоится в десяти городах РФ. Из-за проведения специальной военной операции ВС России на Украине ЧМ-2022 перенесли в Польшу и Словению. Победителем турнира стала сборная Италии.