ВФВ направила иск в CAS с требованием возместить 76 млн долларов за отмену ЧМ-2022

Россия должна была принять чемпионат мира с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Планировалось, что турнир состоится в десяти городах РФ. Из-за проведения специальной военной операции ВС России на Украине ЧМ-2022 перенесли в Польшу и Словению. Победителем турнира стала сборная Италии.