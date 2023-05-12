Медведев уличил США в даче взятки МУС после ордера на «арест» Путина

Американские власти увеличили общий бюджет Международного уголовного суда на 24 миллиона долларов, что сопоставимо с дачей взятки. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что таким образом Запад пытается заставить МУС следовать его интересам. Показательным примером стало преследование должностных лиц РФ, подчеркнул он.
«Это выглядит как взятка американских властей, которая выдана специально под антироссийские дела, связанные с конфликтом на Украине», — сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Российский госдеятель счел МУС бесполезным органом, который будет «тихо загнивать». В конечном счете суд «умрет от своей невостребованности», резюмировал Медведев.