Тактика «выжженной земли». Между США и Тайванем произошел дипломатический скандал

Между США и Тайванем разгорелся дипломатический скандал: министр обороны частично признанного государства Чиу Куоченг резко раскритиковал предложение американского конгрессмена Сета Моултона «разбомбить» все фабрики тайваньской компании TSMC по производству чипов в случае нападения Китая на остров.
Как передает газета Taiwan News, такой призыв прозвучал на конференции аналитического центра Milken Institute в Калифорнии, главной темой которого стало обсуждение возможного конфликта на Тайване. Участники встречи пришли к неутешительному выводу, что Пентагон не сможет дать отпор КНР, так как уже через неделю столкнется с дефицитом ракет и лишится военных баз, которые будут уничтожены китайским гиперзвуковым оружием.
На этом фоне Моултону задали вопрос, какой сдерживающий эффект политика Вашингтона в отношении тайваньских чипов может оказать на Китай. В ответ конгрессмен заявил, что США должны послать Пекину четкий сигнал: если Поднебесная попытается вторгнуться на остров, то американцы в ответ взорвут TSMC.
Однако бывший замминистра обороны США по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной возразила, что уничтожение фабрик тайваньской компании остановит производство чипов во многих странах — в результате только за первый год мировая экономика потеряет два триллиона долларов, поскольку изделия TSMC закрывают до 60% мирового спроса на полупроводники.
Глава Минобороны Тайваня заявил, что частично признанная республика будет защищаться от любой агрессии, даже если она связана с «оборонительными целями». Впрочем, политолог-американист Малек Дудаков полагает, что подобные обещания выглядят невыполнимыми, особенно с учетом того, что тайваньская армия полностью зависит от поставок вооружений из США, в то время как островная система ПВО и авиация находятся в плачевном состоянии.
«Поэтому в Вашингтоне и могут готовиться не к военным действиям против Китая — а к внезапному удару по самому Тайваню», — констатировал эксперт.
Дудаков напомнил, что подобный сценарий американские специалисты обсуждали еще в 2021 году: тогда Военный колледж армии США предлагал задействовать на Тайване тактику «выжженной земли». В случае возникновения конфликта рассматривалась возможность уничтожить всю критическую инфраструктуру острова, чтобы КНР достались лишь «дымящиеся руины».
«Впрочем, такие откровения могут подорвать рейтинги действующей власти на Тайване — сторонников курса США. И обеспечить прокитайским силам из партии Гоминьдан выигрыш на следующих выборах, до которых осталось всего восемь месяцев. Гоминьдан идет на выборы с обещанием не допустить войны на Тайване. И в случае его победы Пекин постарается мирным путем интегрировать остров в состав большого Китая — по гонконгскому сценарию», — резюмировал эксперт.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США стремятся ослабить Китай и сдержать его развитие.