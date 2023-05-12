Тактика «выжженной земли». Между США и Тайванем произошел дипломатический скандал

Глава Минобороны Тайваня заявил, что частично признанная республика будет защищаться от любой агрессии, даже если она связана с «оборонительными целями». Впрочем, политолог-американист Малек Дудаков полагает, что подобные обещания выглядят невыполнимыми, особенно с учетом того, что тайваньская армия полностью зависит от поставок вооружений из США, в то время как островная система ПВО и авиация находятся в плачевном состоянии.