«Я не собираюсь никаким образом посещать «Армию-2023»» — Пригожин

Евгений Пригожин ранее вновь обратил внимание на важную проблему в рядах бойцов ЧВК «Вагнер» — «снарядный голод», потому что компания до сих пор не получила необходимого количества боеприпасов. Кроме того, недавно произошло фактически бегство подразделений МО РФ с флангов в районе Бахмута (Артемовска). Но, несмотря на это, «музыканты» продолжают штурмовать город, резюмировал бизнесмен.