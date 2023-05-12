«Я не собираюсь никаким образом посещать «Армию-2023»» — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не собирается посещать международный военно-технический форум «Армия-2023».
Редакция газеты «Московский комсомолец» поинтересовалась у бизнесмена, можно ли взять у него интервью в том случае, если он посетит это ежегодное мероприятие. Аудиоответ Пригожина публикует его пресс-служба.
«Я не собираюсь никаким образом посещать "Армию-2023", потому что на "Армии-2022", насколько мне известно, кроме собачки с гранатометом на спине, больше ничего ценного не было», — подчеркнул предприниматель.
Также основатель «оркестра» коротко описал текущее положение вещей в зоне СВО. По его словам, сейчас российская армия «находится в глобальной депрессии».
Евгений Пригожин ранее вновь обратил внимание на важную проблему в рядах бойцов ЧВК «Вагнер» — «снарядный голод», потому что компания до сих пор не получила необходимого количества боеприпасов. Кроме того, недавно произошло фактически бегство подразделений МО РФ с флангов в районе Бахмута (Артемовска). Но, несмотря на это, «музыканты» продолжают штурмовать город, резюмировал бизнесмен.