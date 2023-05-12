Мать Роналду прокомментировала слухи о расставании футболиста с Родригес

Мать пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду прокомментировала слухи о расставании футболиста с Джорджиной Родригес.
Мария Долорес Авейру, которая является матерью Криштиану Роналду, не подтвердила информацию о планах форварда «Аль-Насра» расстаться с его девушкой Джорджиной Родригес. Слова родственницы 37-летнего футболиста приводит Diário de Notícias.
«Все это ложь. Все пары ссорятся, так что все это ложь», — подчеркнула Авейру.
Роналду и Родригес не состоят в официальном браке, хотя воспитывают нескольких общих детей. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Аль-Наср» 13 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 12 голов.