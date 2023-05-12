«Повторят судьбу Прибалтики». Вступлением в НАТО финны сами себе подписали приговор

Финляндия пожинает плоды своего антироссийского разворота, сталкиваясь с многократным подорожанием энергоресурсов и острым дефицитом топлива, что, учитывая холодный климат страны, является для нее серьезной проблемой.
Об этом в материале для АЭИ «Прайм» рассказывает обозреватель Роман Серов, который напоминает, что Финляндия в силу давних экономических и географических связей почти на 100% зависела от российских энергоресурсов. И теперь ей будет трудно найти замену, учитывая, что в поисках альтернативных поставок энергоносителей находятся и другие европейские страны.
Все в итоге упирается в цену, потому что газ и нефть можно купить, например, у Соединенных Штатов, но в разы дороже, чем у расположенной по соседству России. К тому же в этом случае придется полностью перестраивать всю логистику и транспортные потоки, не говоря уже о том, что нефтеперерабатывающие заводы были построены для работы с российской нефтью, и другие сорта черного золота не подходят им по техническим параметрам.
Еще хуже ситуация складывается с древесиной. Раньше финны использовали российскую древесину и для производства мебели, и для отопления – многие в этой холодной и снежной стране отапливали дома дровами или древесными гранулами. Теперь такое топливо стало дефицитным, и финнам приходится переходить на сжигание мусора.
«По лесу вообще ситуация непростая: финский перерабатывающий комплекс и лесное машиностроение были изначально заточены на российское сырье. Более того, в России долгое время велась дискриминация отечественной лесопереработки в интересах финских компаний», – приводит издание слова независимого аналитика Дмитрия Адамидова.
И если в вопросе покупки альтернативной нефти все упирается в деньги, то с древесиной все не так просто – она сейчас на вес золота, ведь в Европе ее практически нет. Американская и канадская древесина вся расписана, поэтому европейцам придется вырубать собственные леса, что грозит им экологической катастрофой. Поэтому финнам остается массово переходить на сжигание мусора.
А причиной всех этих проблем является политика властей Финляндии, которые вместо того, чтобы сохранять в отношениях с Россией нейтралитет, предпочли вступить в западный военный блок НАТО. При том, что никакой угрозы для страны со стороны соседней державы не было.
Но зато теперь Россия сама видит во вступившей в НАТО Финляндии геополитическую угрозу для себя, и это неумолимо влияет на торговые отношения. В итоге кошельки простых финнов будут опустошены высокими ценами на энергоресурсы.
Ведь уже по итогам 2022 года выяснилось, что граждане Финляндии заплатили за электроэнергию в пять раз больше, чем годом ранее. А экономика Страны озер между тем уже начала замедляться, и по прогнозу экспертов из организации Kuntarahoitus в 2024 году этот спад только усугубится.
«В долгосрочной перспективе страна сама подписала себе приговор. До последнего времени Финляндия была вполне процветающей и успешной, ее ставили в пример другим. Но, как оказалось, своим благополучием такие "государства-витрины" были полностью обязаны поставкам дешевых ресурсов из России. Это позволяло им спокойно развивать свою промышленность, не тратясь на нефть и газ по рыночным ценам», – напоминает обозреватель.
Но теперь, по его словам, все изменилось, и Финляндия сама обеспечила себе перемещение на задворки мировой экономики. И ярким примером тому, что ее ждет, может служить Прибалтика, которая всего за несколько десятилетий превратилась из витрины СССР в «балтийский призрак», в регион с деградировавшей промышленностью, население которого уезжает колоссальными темпами.