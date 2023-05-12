«Повторят судьбу Прибалтики». Вступлением в НАТО финны сами себе подписали приговор

Все в итоге упирается в цену, потому что газ и нефть можно купить, например, у Соединенных Штатов, но в разы дороже, чем у расположенной по соседству России. К тому же в этом случае придется полностью перестраивать всю логистику и транспортные потоки, не говоря уже о том, что нефтеперерабатывающие заводы были построены для работы с российской нефтью, и другие сорта черного золота не подходят им по техническим параметрам.