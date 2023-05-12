Эксперт объяснил, почему Запад не беспокоят утечки поставляемого Киеву оружия на черный рынок

Чтобы продемонстрировать США выполнение обязательств в части военной помощи Киеву, возникает схема отмывания оружия, объясняет политолог. Согласно ей, оружие прибывает на украинскую границу, после чего его перепродают европейцам. США мало волнует, что происходит с вооружением после поставок Украине, подчеркивает Ярошенко.