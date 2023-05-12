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Эксперт объяснил, почему Запад не беспокоят утечки поставляемого Киеву оружия на черный рынок

Армия
Эксперт объяснил, почему Запад не беспокоят утечки поставляемого Киеву оружия на черный рынок

Коллективный Запад не беспокоится из-за недополученного Киевом вооружения, потому что в его продажах на черном рынке заинтересованы и украинская, и западная стороны. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко.

В беседе с телеканалом «360» он пояснил, что некоторые представители украинского военного и политического руководства понимают разницу между прибылью и потерей дорогостоящего вооружения на передовой.

«Тот же Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс — Прим. ред.) можно в даркнете купить за несколько тысяч долларов. Причем это поощряется на государственном уровне», — подчеркнул собеседник.

Чтобы продемонстрировать США выполнение обязательств в части военной помощи Киеву, возникает схема отмывания оружия, объясняет политолог. Согласно ей, оружие прибывает на украинскую границу, после чего его перепродают европейцам. США мало волнует, что происходит с вооружением после поставок Украине, подчеркивает Ярошенко.

После попадания оружия на Ближний Восток в дело уже вступают американцы, используя канал перепродажи. Таким образом, перепродажа вооружения выгодна не только Украине, но и странам Запада, резюмирует собеседник издания.

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