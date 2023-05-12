Эксперт объяснил, почему Запад не беспокоят утечки поставляемого Киеву оружия на черный рынок

Коллективный Запад не беспокоится из-за недополученного Киевом вооружения, потому что в его продажах на черном рынке заинтересованы и украинская, и западная стороны. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко.
В беседе с телеканалом «360» он пояснил, что некоторые представители украинского военного и политического руководства понимают разницу между прибылью и потерей дорогостоящего вооружения на передовой.
«Тот же Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс — Прим. ред.) можно в даркнете купить за несколько тысяч долларов. Причем это поощряется на государственном уровне», — подчеркнул собеседник.
Чтобы продемонстрировать США выполнение обязательств в части военной помощи Киеву, возникает схема отмывания оружия, объясняет политолог. Согласно ей, оружие прибывает на украинскую границу, после чего его перепродают европейцам. США мало волнует, что происходит с вооружением после поставок Украине, подчеркивает Ярошенко.
После попадания оружия на Ближний Восток в дело уже вступают американцы, используя канал перепродажи. Таким образом, перепродажа вооружения выгодна не только Украине, но и странам Запада, резюмирует собеседник издания.