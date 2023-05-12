Бельгия отдаст Украине часть средств из налогов на прибыль от заблокированных активов РФ

Бельгия направит 92 млн евро на поддержку официального Киева. Эти средства ранее были получены от налогов на прибыль от замороженных в стране активов РФ, что подтвердили в правительстве королевства.
Общая сумма, которую заработало правительство с помощью заблокированных средств, составит 625 млн евро. Таким образом, страна отправит Украине меньше 15% от того, что получила с целевых налогов.
Схему с налогообложением операций с замороженными активами ранее предложили в Евросоюзе. Предполагалось, что это позволит странам сохранить целостность активов и достать средства для поддержки Киева.