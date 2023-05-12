«Пропагандистский шаг». Винокуров оценил заявление Польши о вступлении Украины в НАТО

Между тем о потенциальном членстве Украины в НАТО заговорил и президент Литвы Гитанас Науседа. Как утверждает политик, он намерен поднять этот вопрос на саммите блока в Вильнюсе с 11 по 12 июля, чтобы еще больше приблизить Киев к «архитектуре евроатлантической безопасности». Однако, судя по его словам, подобные обсуждения не означают, что ускоренное вступление действительно состоится.