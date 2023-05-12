«Пропагандистский шаг». Винокуров оценил заявление Польши о вступлении Украины в НАТО

Польский Сенат единогласно принял резолюцию, согласно которой вступление Украины в НАТО должно пройти по ускоренной процедуре, как в случае со Швецией и Финляндией. Как сообщает Polskie Radio со ссылкой на выдержки из утвержденного документа, в ходе июльского саммита Альянса в Вильнюсе Киев должен получить «гораздо больше», чем в предыдущих заявлениях о «политике открытых дверей».
«Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, которую разрабатывали десятилетиями западные союзники», — говорится в документе.
Согласно выдержкам из польской резолюции, Украине нужна «реальная поддержка» через «более тесное» военно-политическое сотрудничество со странами Североатлантического альянса. По мнению польских парламентариев, ВСУ — самая сильная армия на континенте со «сверхвыдающимся боевым опытом».
Между тем о потенциальном членстве Украины в НАТО заговорил и президент Литвы Гитанас Науседа. Как утверждает политик, он намерен поднять этот вопрос на саммите блока в Вильнюсе с 11 по 12 июля, чтобы еще больше приблизить Киев к «архитектуре евроатлантической безопасности». Однако, судя по его словам, подобные обсуждения не означают, что ускоренное вступление действительно состоится.
«Это не значит, что будут решения относительно будущего членства, но необходимо принять меры, чтобы послать Киеву четкий сигнал, что мы приложим необходимые усилия, чтобы максимально приблизить Украину к НАТО», — приводит его слова El Pais.
Попытки «втащить» Украину в НАТО так и продолжатся, особенно со стороны Польши и стран Балтии, причем под разными предлогами и в разных военно-политических условиях, однако перехода от слов к действиям — не будет. Такое мнения в беседе с «Политикой Сегодня» высказал профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.
Подобные обещания преподносятся Киеву будто бы с точки зрения заботы — на самом деле руководство Альянса ни при каких обстоятельствах, а в первую очередь, в условиях боевых действий в стране, не пойдет на такого рода авантюру, уверен эксперт.
«Это все "благие" намерения, изображение заботы о независимости киевского режима, а не государства и народа Украины, которые постоянно демонстрируют нам Польша и страны Балтии и ничего другого здесь нет. <...> Поэтому стоит воспринимать, как пропагандистский шаг», — объяснил Винокуров.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что все члены Альянса согласны на членство Киева в организации. После аналогичного заявления политика в апреле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился и, комментируя новость в соцсетях, написал: «Что?!»
«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, это решать не Москве, а Киеву. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — передает слова Столтенберга The Washington Post.
В то же время ответить на вопрос, когда Украина сможет стать полноправным членом НАТО, он не смог. Столтенберг сослался на то, что необходимо время, пока украинская армия не перейдет к стандартам организации.
В конце апреля «Политика Сегодня» рассказывала, как члены НАТО «немного скучно» обсудили Украину на авиабазе Рамштайн. Какие серьезные заявления прозвучали, а о чем высокопоставленные чиновники предпочли умолчать — читайте в нашей статье.