Сенатор Афанасьева призвала ЦИК вернуться к однодневному голосованию

Центризбиркому РФ необходимо вернуться к однодневному голосованию вместо трехдневного. С таким предложением к главе ЦИК Элле Памфиловой обратилась член международного комитета Совфеда Елена Афанасьева.
Сенатор отметила, что Всемирная организация здравоохранения 5 мая объявила об окончании чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Кроме того, в России также отменены санитарные ограничения.
«Норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную», — объяснила Афанасьева.
Ранее Элла Памфилова заявила, что явка на президентских выборах в 2024 году будет высокой. Она также отметила, что Запад попытается помешать их проведению.