Паралимпийский комитет России добился отмены отстранения в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) выиграл апелляцию на приостановку членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).
Пресс-служба ПКР сообщила, что апелляционный трибунал МПК принял решение об отмене отстранения российской организации. Оно вступило в силу 16 ноября 2022 года. В ПКР подчеркнули, что осенью будет изучен вопрос о членстве в составе организации.
Российские паралимпийцы временно отстранены от большинства международных турниров. Это решение связано с проведением специальной военной операции ВС России на Украине.