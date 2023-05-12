Паралимпийский комитет России добился отмены отстранения в МПК

Пресс-служба ПКР сообщила, что апелляционный трибунал МПК принял решение об отмене отстранения российской организации. Оно вступило в силу 16 ноября 2022 года. В ПКР подчеркнули, что осенью будет изучен вопрос о членстве в составе организации.