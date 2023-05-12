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Паралимпийский комитет России добился отмены отстранения в МПК

Спорт
Паралимпийский комитет России добился отмены отстранения в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) выиграл апелляцию на приостановку членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

Пресс-служба ПКР сообщила, что апелляционный трибунал МПК принял решение об отмене отстранения российской организации. Оно вступило в силу 16 ноября 2022 года. В ПКР подчеркнули, что осенью будет изучен вопрос о членстве в составе организации.

Российские паралимпийцы временно отстранены от большинства международных турниров. Это решение связано с проведением специальной военной операции ВС России на Украине.

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