Политика США и их партнеров схожа с принципами, описанными в повести «Скотный двор» писателя Джорджа Оруэлла. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Оруэлл в своем произведении сатирически продемонстрировал эволюцию общества, изначально нацеленного на принцип равенства, но скатившегося к диктатуре и тоталитаризму.
«Шаг за шагом США при помощи своих союзников <...> действовали в духе трагифарсов Джорджа Оруэлла, когда все равны, но, как известно, некоторые равнее других», — объяснил Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия на протяжении долгого времени является «костью в горле» для Запада.