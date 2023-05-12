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Рост ВВП Великобритании составил 0,1% за первый квартал 2023 года

Экономика
Рост ВВП Великобритании составил 0,1% за первый квартал 2023 года

ВВП Великобритании поднялся в первом квартале на 0,1%, такие сведения предоставила Национальная статистическая служба. Это сопоставимо с показателями, ранее зафиксированными за тот же период прошлого года.

Эксперты считают, что ситуация в британской экономике будет восстанавливаться быстрее, чем ранее это предполагалось в прогнозах. Ожидания специалистов улучшились на фоне снижения стоимости энергоносителей.

Наибольший рост пришелся на IT, сферу коммуникаций и строительство. Негативные результаты показали предприятия сферы логистики, образования и здравоохранения.

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