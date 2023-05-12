Рост ВВП Великобритании составил 0,1% за первый квартал 2023 года

ВВП Великобритании поднялся в первом квартале на 0,1%, такие сведения предоставила Национальная статистическая служба. Это сопоставимо с показателями, ранее зафиксированными за тот же период прошлого года.
Эксперты считают, что ситуация в британской экономике будет восстанавливаться быстрее, чем ранее это предполагалось в прогнозах. Ожидания специалистов улучшились на фоне снижения стоимости энергоносителей.
Наибольший рост пришелся на IT, сферу коммуникаций и строительство. Негативные результаты показали предприятия сферы логистики, образования и здравоохранения.