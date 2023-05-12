С Новым Годом!

«Взгляд»: политолог Рар назвал главную цель ЕС в отношении Китая

Политика
«Взгляд»: политолог Рар назвал главную цель ЕС в отношении Китая

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель имеет важную цель в отношении Китая, об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар.

В комментарии газете «Взгляд» он объяснил, что Брюссель хочет присоединения Пекина к союзу в борьбе с Россией, однако у КНР есть свое видение геополитики, несогласное с ЕС.

«Китай с большой опаской относится к любым вариантам соглашения между Москвой и странами НАТО и ЕС. По мнению Пекина, они могут изолировать Поднебесную в предстоящей конфронтации с США», — пояснил политолог.

Он указал, что Европейский союз продолжит свои попытки переманить Китай на сторону Брюсселя.

#ЕС #китай #россия #рар