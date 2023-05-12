«Ответ на истерику Киева». Оленченко рассказал о тайном козыре Варшавы

Отношения между Польшей и Украиной развиваются очень неровно, и Варшава, возможно, придерживает информацию об украинском происхождении упавшей в декабре на польской территории ракеты на случай, если потребуется осадить Киев.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО Владимир Оленченко, комментируя заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о том, что ракета, упавшая несколько месяцев назад под Быдгощем, могла прилететь с Украины.
Напомним, 27 апреля власти Польши сообщили о найденных в 15 километрах от города Быдгоща обломках «неопознанного воздушного военного объекта».
«Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой», – заявил по этому поводу глава Минобороны Польши.
При этом замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил в четверг, 11 мая, что власти страны засекретили часть информации по расследованию об обстоятельствах падения ракеты на польской территории.
Комментируя действия Варшавы, которая дозированно выдает общественности информацию об обнаруженной под Быдгощем ракете, Владимир Оленченко предположил, что такая тактика избрана польскими властями неслучайно.
«Мне кажется, они эту тему держат "в резерве". Отношения с Украиной у них носят неровный характер. С одной стороны, они поставляют Киеву оружие, а с другой стороны, они не хотят отказываться от введенного запрета на импорт сельхозпродукции с Украины», – отметил эксперт.
Также Оленченко напомнил, что 18 мая заканчивается срок зерновой сделки, которая позволяет Украине морским путем экспортировать свою сельхозпродукцию. И если сделка не будет в очередной раз продлена, Украина лишится возможности вывозить зерно на Запад, так как ряд восточноевропейских стран ранее запретил ввоз на свою территорию украинской продукции.
В этой ситуации Украина может попытаться «закатить истерику» и потребовать, чтобы Польша, Словакия, Венгрия и другие страны вновь разрешили импорт ее сельхозпродукции. И как раз на этот случай поляки, возможно, придерживают информацию об украинском происхождении залетевшей к ним ракеты, рассуждает Оленченко.
«И тогда, на мой взгляд, поляки смогут "выкатить" информацию об этой ракете и начнут троллить украинцев тем, что те не могут обеспечить безопасность польской территории и в то же время требуют, чтобы Польша им безоговорочно помогала. То есть они могут придерживать эту информацию как козырь», – предположил эксперт.
Напомним, накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что если Россия не получит от участников зерновой сделки гарантий того, что ее интересы будут соблюдены, 18 мая данное соглашение будет расторгнуто.