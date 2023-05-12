«Ответ на истерику Киева». Оленченко рассказал о тайном козыре Варшавы

Также Оленченко напомнил, что 18 мая заканчивается срок зерновой сделки, которая позволяет Украине морским путем экспортировать свою сельхозпродукцию. И если сделка не будет в очередной раз продлена, Украина лишится возможности вывозить зерно на Запад, так как ряд восточноевропейских стран ранее запретил ввоз на свою территорию украинской продукции.