Российский теннисист Александр Шевченко пробился в третий круг «Мастерса» в Риме

Россиянин Александр Шевченко вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Риме.
Александр Шевченко в двух сетах обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса в матче второго круга «Мастерса» в Риме. Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась победой россиянина со счетом 2:0 (6:3, 6:4). Следующим соперником Шевченко станет седьмая ракетка мира Янник Синнер.
Турнир серии «Мастерс» проходит в Риме с 9 по 21 мая. Российские теннисисты выступают на нем в нейтральном статусе. Запрет на использование государственной символики связан с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.