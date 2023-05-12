«Деликатное предупреждение». На Параде Победы Западу был отправлен особый сигнал

Соединенные Штаты и их союзники получили от России очередное деликатное предупреждение, сделанное в ходе прошедшего 9 мая военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Такое мнение в материале для издания The Hill высказал отставной полковник армии США Джонатан Суит. Перевод публикации на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
В ходе парада по Красной площади традиционно прошла военная техника и в том числе установка МБР «Ярс». Именно в это американский аналитик увидел тонкий намек России странам Запада.
«Как и ожидалось, на параде появилась российская пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет “Ярс”», – пишет Суит, по мнению которого участие межконтинентальных баллистических ракет в Параде Победы – не случайное явление.
По мнению американца, Россия таким образом деликатно предупредила Запад о том, какими неприятными последствиями для него может завершиться дальнейшая эскалация напряженности в отношениях с Москвой.
Но Вашингтон, по его словам, и так отдает себе отчет в том, каким может быть ответ России, и поэтому действует очень осторожно, избегая резких шагов в том, что касается военной помощи Киеву.
Так нынешняя американская администрация, опасаясь ответных мер России, оказывает Украине военную поддержку лишь в ограниченном формате.
При этом президент США Джо Байден и его команда по отношению к Киеву демонстрируют противоречивую позицию. На публике они говорят, что Украине передано все необходимое для успешного противостояния России. А в кулуарах они же сомневаются в том, что киевский режим способен добиться успеха.
Так в апреле, напомнил военный аналитик, в публичный доступ просочились секретные данные американской разведки, согласно которым в Вашингтоне не уверены в успешности запланированного на весну масштабного украинского контрнаступления.