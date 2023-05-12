«Деликатное предупреждение». На Параде Победы Западу был отправлен особый сигнал

При этом президент США Джо Байден и его команда по отношению к Киеву демонстрируют противоречивую позицию. На публике они говорят, что Украине передано все необходимое для успешного противостояния России. А в кулуарах они же сомневаются в том, что киевский режим способен добиться успеха.