Эрдоган пристыдил Кылычдароглу за слова о «вмешательстве России» в выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал кандидата на выборы главы государства Кемаля Кылычдароглу «постыдиться» своей антироссийской выходки. Второй опубликовал пост в социальной сети Twitter с предупреждением в адрес России.
Оппонент действующего лидера отметил, что Москва якобы вмешивается в избирательный процесс в Турции. Эрдоган тут же опроверг слова Кылычдароглу.
Ранее грядущие выборы президента Турции прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, о вмешательстве РФ не может быть и речи.