В «Сильной России» раскритиковали идею введения «налога на веселье»

Более того, он также отметил, что сфера общественного питания является неотъемлемой для туризма, который сейчас получается меры господдержки. Так, программа развития туризма и индустрии гостеприимства получит финансирование в размере 48,2 миллиарда рублей, что в два раза больше тех денег, которые можно получить с введением нового налога.