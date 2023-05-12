В «Сильной России» раскритиковали идею введения «налога на веселье»

Инициатива депутата Государственной думы Михаила Матвеева о введении «налога на веселье» недостойна и контрпродуктивна. Об этом заявил почетный адвокат РФ, член Высшего совета «Сильной России» Дмитрий Краснов.
Предложение о новом сборе подразумевает отчисление посетителями мест общественного питания — от столовых и кафе, до ночных клубов — 1% от каждого заказа в пользу государства.
«Если согласиться с логикой борьбы против веселья, то надо закрыть с сотню развлекательных телеканалов и радиостанций, транслирующих "легкую музыку". Или запретить продажу игровых приставок — не до игр сейчас», — отметил Краснов.
Он напомнил, что даже в самые трудные годы Великой Отечественной войны находилось место веселью. Например, солдаты на фронте, когда затихали бои, слушали «Капитан, капитан, улыбнитесь» и «Валенки», а также смотрели детские кукольные спектакли. Бороться же с весельем на государственном уровне — не самая достойная цель, заключил адвокат.
Более того, он также отметил, что сфера общественного питания является неотъемлемой для туризма, который сейчас получается меры господдержки. Так, программа развития туризма и индустрии гостеприимства получит финансирование в размере 48,2 миллиарда рублей, что в два раза больше тех денег, которые можно получить с введением нового налога.
«Постоянным плательщиком «налога на веселье» станет не гипотетическая «золотая молодежь», не вылезающая из ночных клубов. Регулярно платить будут дальнобойщики, покупающие сосиску и стаканчик кофе на заправке. Рабочие заводов, которые могут покушать только в заводской столовой. И даже со школьников, питание которых дотируется муниципалитетами, будут удерживать деньги», — отметил член Высшего совета «Сильной России».
Таким образом, резюмировал Краснов, новый обязательный платеж противоречит как действующей государственной политике, так и принципу социальной справедливости.
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