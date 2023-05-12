Чемпион Европы по волейболу Спиридонов предложил закрыть футбольный клуб «Зенит»

На прошлых выходных «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем РПЛ. Команда Сергея Семака завоевала трофей в матче со «Спартаком», который ознаменовался скандалом из-за ряда спорных решений, принятых бригадой Павла Кукуяна.