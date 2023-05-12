Чемпион Европы по волейболу Спиридонов предложил закрыть футбольный клуб «Зенит»

Чемпион Европы по волейболу 2013 года Алексей Спиридонов подверг жесткой критике футбольный клуб «Зенит».
Спиридонов считает, что чемпионат России по футболу превратился в «чемпионат "Газпрома"» из-за участия в турнире петербургского «Зенита». Об этом волейболист рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
«Ничего нового. С этим нужно бороться. Надо закрыть "Зенит", и нормальный получится чемпионат», — заявил Спиридонов.
На прошлых выходных «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем РПЛ. Команда Сергея Семака завоевала трофей в матче со «Спартаком», который ознаменовался скандалом из-за ряда спорных решений, принятых бригадой Павла Кукуяна.