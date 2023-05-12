«Фланги сыпятся, фронт проваливается»: Пригожин описал ситуацию в районе Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о реальной обстановке на Бахмутском (Артемовском) направлении после заявления официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова о том, что подразделения ВС РФ перегруппировались и заняли более выгодный рубеж с учетом условий Берховского водохранилища.
Бойцы «оркестра» проводили операцию по заходу в Бахмут на протяжении семи месяцев. За это время они взяли, в том числе, Берховское водохранилище, продвигаясь в направлении Славянска, отметил Пригожин.
«Сейчас происходит обратный процесс. После того как мы передали фланги, произошло не тактическое отступление, поэтому товарищ Конашенков, мягко говоря, слукавил. Произошло просто бегство подразделений МО с флангов», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Таким образом, противник занял все тактические высоты, а также получил дорогу Часов Яр — Бахмут, которую ранее блокировали «вагнеровцы» — именно это называлось «окружением Бахмута». Следующий шаг украинской армии — заход в Берховку и постепенное окружение города, описал возможное развитие событий основатель ЧВК «Вагнер».
Подразделениям «оркестра» осталось занять около 20 многоэтажных зданий, и Бахмут будет взят полностью, однако России это не даст ничего, заявил Пригожин.
«Потому что фланги сыпятся, фронт проваливается, и попытки министерства обороны в информационном поле каким-то образом сгладить ситуацию приведут к глобальной трагедии для России. Поэтому надо прекратить немедленно врать. Если вы убежали, выстраивайте новые линии обороны. Но то, что вы подготовили для этой обороны — не то, что может занимать эту оборону. Это просто ничтожество», — сказал он.
Также Пригожин обратил внимание на боевое распоряжение от 7 мая, в первом пункте которого говорится, что если ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут без разрешения начальника Генштаба, это будет считаться госизменой. Предприниматель задался вопросом, распространяется ли это правило исключительно на бойцов «оркестра», или применимо к военному руководству, из-за действий которого на флангах под Бахмутом сложилась сложнейшая ситуация.