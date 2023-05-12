«Фланги сыпятся, фронт проваливается»: Пригожин описал ситуацию в районе Бахмута

Также Пригожин обратил внимание на боевое распоряжение от 7 мая, в первом пункте которого говорится, что если ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут без разрешения начальника Генштаба, это будет считаться госизменой. Предприниматель задался вопросом, распространяется ли это правило исключительно на бойцов «оркестра», или применимо к военному руководству, из-за действий которого на флангах под Бахмутом сложилась сложнейшая ситуация.