Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов гаубиц «Мста-Б» в зоне СВО

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы эффективно поражают цели Вооруженных сил Украины. Видео действий боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа (ЗВО) опубликованы в Сети. Кадрами поделилось Минобороны РФ.
На видео показана замаскированная в лесном массиве гаубица, работа оператора по наводке, а также последующее уничтожение целей противника.
«Поражаем самые разные цели, включая наблюдателей, операторов БПЛА, опорные пункты противника, технику, танки, пехоту, БМП – все что угодно. Калибр нам позволяет», — рассказал командир батареи.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о 13-часовом полете над акваторией Чукотского моря, совершенном российскими стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.