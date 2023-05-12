Ценой репутации. Что стоит за желанием ЕС остановить перекачку нефти РФ по «Дружбе»

Прекращение перекачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу связано, скорее всего, с последующими судебными разбирательствами, нежели с исключительным желанием ввести очередные санкции против Москвы, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные документы, Евросоюз предложил остановить поставки энергоресурсов по северной ветке трубопровода «Дружба» для всех стран. Тем самым перестанет действовать исключение для Берлина и Варшавы, которые могли продолжать покупать российское «черное золото».
При этом Чехия, Словакия и Венгрия будут по-прежнему получать нефть по южной ветке, уточнили в издании. Инициатива пока еще находится на рассмотрении, но ожидается, что ограничение войдет в 11-й пакет антироссийских санкций.
В беседе с «Политикой Сегодня» Митрахович обратил внимание, что российская нефть по северной ветке уже не идет — по крайней мере, официально. Перекачка была приостановлена еще несколько месяцев назад: с начала 2023 года закупку сырья у России прекратила Германия, а затем — Польша, уточнил эксперт.
«Поэтому сейчас это больше юридический вопрос. Когда будут разбирательства между компаниями, кто из них больше виноват в нарушении контрактов, у западных компаний будет больше аргументов для поддержки своей юридической позиции и обоснования форс-мажоров в том случае, если будет официальный запрет со стороны ЕС на импорт этой нефти», — объяснил собеседник «ПС».
С точки зрения поставок ничего не изменится, убежден Митрахович. По северной ветке сейчас официально проходит небольшое количество нефти из Казахстана, и, по мнению «злых языков», под ее видом перекачиваются некоторые объемы российской. Впрочем, эти домыслы ничем не подтверждены, да и потоки казахстанского «черного золота» очень маленькие, заметил эксперт.
«Эта история, <...> возможно, и про репутацию Евросоюза, которая показывает условно глобальному Югу, что особо доверять ЕС в соблюдении контрактов не надо. Европейский союз теперь такое место, где вместо римского права уважают политическую целесообразность, о чем можно призадуматься китайским и другим инвесторам», — заключил Митрахович.
Согласно заявлениям немецких политиков, Германия планировала полностью отказаться от российской нефти к 2023 году, этой весной канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о полной энергетической независимости от России.
Польша призывала наложить ограничения на северную ветку трубопровода «Дружба» еще осенью 2022 года. Помимо этого, было выдвинуто предложение ввести систему тарифов для стран, которые продолжают закупать «черное золото» у РФ. Речь идет о Чехии, Венгрии и Словакии.
В феврале 2023 года Варшава обвинила Москву в прекращении поставок нефти, российская же сторона объяснила ситуацию отсутствием доплаты. Ранее «ПС» рассказывала, как Польша пытается эксплуатировать «историю жертвенности» и добиться компенсаций за якобы борьбу с РФ. Подробности — в нашей статье.