Ценой репутации. Что стоит за желанием ЕС остановить перекачку нефти РФ по «Дружбе»

В беседе с «Политикой Сегодня» Митрахович обратил внимание, что российская нефть по северной ветке уже не идет — по крайней мере, официально. Перекачка была приостановлена еще несколько месяцев назад: с начала 2023 года закупку сырья у России прекратила Германия, а затем — Польша, уточнил эксперт.