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Всемирный банк выделил 132 млн долларов на сельское хозяйство Украины

Экономика
Всемирный банк выделил 132 млн долларов на сельское хозяйство Украины

Украина получила новый транш от Всемирного банка. Государство направит эти средства на развитие сферы сельского хозяйства, подтвердил в пятницу министр финансов страны Сергей Марченко.

Чиновник отметил, что деньги поступили в общий фонд государственного бюджета Украины. Они будут позволять возмещать расходы в сельскохозяйственном секторе.

Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее говорил, что государство постоянно нуждается в финансовой подпитке из-за рубежа. По его мнению, западные структуры под видом поддержки продолжают выжимать из страны людские и земельные ресурсы.

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