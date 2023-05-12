Всемирный банк выделил 132 млн долларов на сельское хозяйство Украины

Украина получила новый транш от Всемирного банка. Государство направит эти средства на развитие сферы сельского хозяйства, подтвердил в пятницу министр финансов страны Сергей Марченко.
Чиновник отметил, что деньги поступили в общий фонд государственного бюджета Украины. Они будут позволять возмещать расходы в сельскохозяйственном секторе.
Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее говорил, что государство постоянно нуждается в финансовой подпитке из-за рубежа. По его мнению, западные структуры под видом поддержки продолжают выжимать из страны людские и земельные ресурсы.