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ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 80%

Политика
ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 80%

Уровень доверия граждан РФ президенту Владимиру Путину составил 80,9%. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, за прошлую неделю показатель доверия главе государства вырос на 1,1 процентного пункта. Одобрение деятельности Путина выразили 77,1% россиян.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,9% участников опроса», — информирует ВЦИОМ.

Россияне также оценили политику главы кабмина Михаила Мишустина. Так, 56% респондентов одобрили работу премьера, а деятельность правительства — 53,5%.

В конце апреля уровень доверия Владимиру Путину составлял 80,1%. Деятельность президента тогда поддержали 77,2% граждан страны.

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