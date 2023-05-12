ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 80%

Уровень доверия граждан РФ президенту Владимиру Путину составил 80,9%. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно исследованию, за прошлую неделю показатель доверия главе государства вырос на 1,1 процентного пункта. Одобрение деятельности Путина выразили 77,1% россиян.
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,9% участников опроса», — информирует ВЦИОМ.
Россияне также оценили политику главы кабмина Михаила Мишустина. Так, 56% респондентов одобрили работу премьера, а деятельность правительства — 53,5%.
В конце апреля уровень доверия Владимиру Путину составлял 80,1%. Деятельность президента тогда поддержали 77,2% граждан страны.