Вучич: Запад соблюдает территориальную целостность государств по своему усмотрению

Запад придерживается принципа территориальной целостности государств, лишь когда ему это вздумается. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
Глава республики подчеркнул, что для Запада существует территориальная целостность, которая отвечает лишь его интересам.
«Поэтому их желание — соблюдать целостность там, где им подходит, а там, где не подходит, хуже для территориальной целостности этой страны», — объяснил Вучич, обращаясь к нации.
Ранее сербский лидер заявил, что в Рейкьявике 16–17 мая пройдет саммит лидеров Совета Европы. Он отметил, что на встрече будет обсуждаться резолюция с «нападками на Россию».