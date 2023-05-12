«Это называется бегство, а не перегруппировка»: Пригожин о заявлении Конашенкова про позиции ВС РФ

Перегруппировка подразделений Вооруженных сил России у Берховского водохранилища в действительности является «бегством». С таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Предприниматель ответил на запрос издания «ПолитОнлайн». Журналисты попросили его прокомментировать заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Ранее он рассказал о перегруппировке российских военнослужащих и занятии ими выгодного рубежа с учетом условий Берховского водохранилища. По словам Пригожина, действия подразделений ВС России нельзя назвать перегруппировкой.
«Сейчас я доеду до ближайшего штаба, в котором смогу пояснить, и поясню, что это такое. То, что сказал Конашенков, к сожалению, это называется бегство, а не перегруппировка», — заявил он.
Представители Минобороны России ранее заявили, что подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ заняли рубеж у Берховского водохранилища с целью повышения устойчивости обороны. Кроме того, на Соледарском направлении российскими военными были уничтожены более 540 украинских националистов, 8 танков и более 20 единиц другой бронетехники.