«Это называется бегство, а не перегруппировка»: Пригожин о заявлении Конашенкова про позиции ВС РФ

Представители Минобороны России ранее заявили, что подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ заняли рубеж у Берховского водохранилища с целью повышения устойчивости обороны. Кроме того, на Соледарском направлении российскими военными были уничтожены более 540 украинских националистов, 8 танков и более 20 единиц другой бронетехники.